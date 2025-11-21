Ortaköy Esnafından Zehirlenme Vakası Açıklaması

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Böcek Ailesi'nin zehirlenerek hayatını kaybetmesi sonrası Beşiktaş Esnaflar Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz bir basın açıklaması yaptı. Çıkan haberlerden sonra esnafın yüzde 70 oranında zararda olduğunu belirten Dalmaz "Laboratuvar ortamda gıda mühendislerimizin araştırmaları sonucunda ilçemizde herhangi bir zehirlenme vakasıyla karşılaşmadığı tespit edilmiştir, kanıtlanmıştır. Dolayısıyla kamuoyuna, halkımıza Ortaköy'ümüze, Beşiktaş'ımıza gönül rahatlığıyla gelip işletmelerimize oturabilirler" dedi.

9 Kasım'da Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul Kumkapı'da konakladıkları otelde zehirlenen Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek'in (38) ölümüyle ilgili ilk önce gözler Ortaköy'e çevrilmişti. Ailenin yemek yiyip bir şeyler içkitleri yerlerde çalışan bir midyeci, bir kokoreççi, bir kafe işletmecisi ve bir lokumcu tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında gözler Kumkapı'daki sertifikasız ileçleme yapan şirkete ve ilaçlama yapılan otele çevrildi. Otel ve ilaçlama şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Orkaköy esnafı ise bugün basının karşısına çıkarak açıklma yaptı. Beşiktaş Esnaflar Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz, aranlerinin güvenilir olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Halkımız Ortaköy'ümüze, Beşiktaş'ımıza gönül rahatlığıyla gelip işletmelerimize oturabilirler"

"Son günlerde ilçemizde yaşanılan olumsuz Böcek ailesi vakasından ötürü burada çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz buradan başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. İlçemizde son günlerde yaşanan bu olayın esnafımızı ciddi bir şekilde finansal olarak etkilediğini söylemek istiyorum. Laboratuvar ortamda gıda mühendislerimizin araştırmaları sonucunda ilçemizde herhangi bir zehirlenme vakasıyla karşılaşmadığı tespit edilmiştir, kanıtlanmıştır. Dolayısıyla kamuoyuna, halkımıza Ortaköy'ümüze, Beşiktaş'ımıza gönül rahatlığıyla gelip işletmelerimize oturabilirler. Gıda ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ifade etmek istiyoruz"

Dalmaz'a basın mensuplarının soruları ve verdikleri yanıtlar ise şöyle oldu:

"Ortaköy'deki işletmelerin hemen hemen hepsi laboratuvar ve analizden mi geçirildi?"

"Esnafımızın zan altında kaldı"

"Elim olaydan ötürü birçok işletmede burada denetlemeler yapıldı İl Tarım, İlçe Tarım tarafından hemen hemen birçok işletmede gerekli denetimler yapıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi medyada yansıdı bunlar. Dolayısıyla esnafımızın zan altında kaldı bunu burada açıklamak istiyoruz. Böyle bir olumsuzluğun olmadığını da laboratuvar ortamın da kanıtlanmış oldu"

"Siz çevreden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz esnaflardan? Yani satışların ne oranda düştüğünü söylüyorlar size? ya da gelen müşteriler nasıl söylemlerde bulunuyorlarmış?"

"Sosyal medyaya yansıyan yanlış bilgi ister istemez vatandaşı ürkütür haliyle insanlar buraya gelmeyi tercih etmiyor. Esnafımıza ciddi bir şekilde yüzde yetmişlere, altmışlara varan zararlara uğratmaktadır yani. Çünkü sonuçtan bir algı yaratıldığı zaman insanlar tedirgin oluyor yani sağlıktan ötürü. ve esnafımız ciddi bir şekilde maddi kayıplar yaşıyor"

"Yabancı turistlerde de biraz azalma var mı?"

"Tabii ki de azalma var. Ortaköy dediğimiz gibi bütün turistlerin uğrak noktası. Ama son günlerde yaşanan olaylardan sonra ciddi bir şekilde düşüş görülmektedir yani. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla Ortaköy'e Beşiktaş'a gelsin isteğimiz budur"