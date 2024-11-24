Üye Girişi
Haberler

Ortahisar Belediyesi Tekstil Atölyesi Kurma Planlarını Açıkladı

Ortahisar Belediyesi Tekstil Atölyesi Kurma Planlarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, işçilerin iş elbiselerinin üretimi için bir tekstil atölyesi kurmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Kaya, kadınların iş dünyasında yer almasının önemine değinerek, bu atölyenin hem istihdam sağlamayı hem de belediyenin maliyetlerini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Ortahisar Belediyesinin, işçilerinin kullandığı iş elbiselerinin üretimi için tekstil atölyesi kurmayı hedeflediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Kaya, Ortahisar Mahallesi'nde hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve yağlıboyadan çeşitli eserler yapan sanatevi, Yıldıray Yıldırım ile eşi Filiz Yıldırım'ın resim ve el işi atölyesi ile 3 kadın tarafından işletilen tekstil atölyesini ziyaret etti.

Kaya, kadınların iş dünyasında olması ve üretim yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, belediye personelinin iş kıyafetlerinin dikileceği bir tekstil atölyesi kurmayı planladıklarını ifade etti.

Temizlik işleri, park bahçeler ile diğer personel için yazlık ve kışlık olmak üzere yıllık yaklaşık 8 milyon lira ödeyerek iş elbisesi aldıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"'Bir tekstil atölyesi kuralım, kızlarımız, kadınlarımız gelsinler, orada üretim yapsınlar. O 8 milyon lira da bizim bünyemizde kalsın. Böylece kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikmiş olalım.' dedik. Bu şekilde başlamayı planlıyoruz. Zamanla bunu geliştirip büyütüp '300-500 kadınımıza nasıl istihdam sağlayabiliriz?' diye çalışacağız. Sonrasında diğer belediyelere de kıyafet dikelim diye bir düşüncemiz var."

Kaya, atölyeyle ilgili ilk adımın atıldığını, malzeme ve makinelerin temini konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan

 10 ilimizde eğitime kar engeli

10 ilimizde eğitime kar engeli
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok

"Türkiye'den başka rotaya ihtiyacımız yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.