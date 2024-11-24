Ortahisar Belediyesi Tekstil Atölyesi Kurma Planlarını Açıkladı

Ortahisar Belediyesinin, işçilerinin kullandığı iş elbiselerinin üretimi için tekstil atölyesi kurmayı hedeflediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Kaya, Ortahisar Mahallesi'nde hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve yağlıboyadan çeşitli eserler yapan sanatevi, Yıldıray Yıldırım ile eşi Filiz Yıldırım'ın resim ve el işi atölyesi ile 3 kadın tarafından işletilen tekstil atölyesini ziyaret etti.

Kaya, kadınların iş dünyasında olması ve üretim yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, belediye personelinin iş kıyafetlerinin dikileceği bir tekstil atölyesi kurmayı planladıklarını ifade etti.

Temizlik işleri, park bahçeler ile diğer personel için yazlık ve kışlık olmak üzere yıllık yaklaşık 8 milyon lira ödeyerek iş elbisesi aldıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"'Bir tekstil atölyesi kuralım, kızlarımız, kadınlarımız gelsinler, orada üretim yapsınlar. O 8 milyon lira da bizim bünyemizde kalsın. Böylece kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikmiş olalım.' dedik. Bu şekilde başlamayı planlıyoruz. Zamanla bunu geliştirip büyütüp '300-500 kadınımıza nasıl istihdam sağlayabiliriz?' diye çalışacağız. Sonrasında diğer belediyelere de kıyafet dikelim diye bir düşüncemiz var."

Kaya, atölyeyle ilgili ilk adımın atıldığını, malzeme ve makinelerin temini konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti.