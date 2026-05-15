Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 'inşaatlar durduruldu' tepkisi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Örnekköy 3 ve 4'üncü etaptaki inşaatların, İZBETON'un inşaatı yapan firmaya hak edişlerini ödememesi sebebiyle durduğu öne sürüldü. Basın açıklaması yapan hak sahipleri, sorunun çözülmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Örnekköy 3 ve 4'üncü etap üyelerinden bazıları, İZBETON tarafından inşaatı yapan firmaya hak edişlerinin ödenmemesi sebebiyle inşaatların durduğunu söyledi. Şantiye alanının önünde toplanan bazı hak sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi talebinde bulunup basın açıklaması yaptı.

Kooperatif üyelerinden Akın Erden'in okuduğu basın bildirisinde, "Geçtiğimiz son 1 yılda yapılan operasyonlar sonucunda yaşananlar, mağduriyetimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarmıştır. Örnekköy 3'üncü etapta 30 Eylül 2025 tarihinde niyet protokolü imzalandı. O tarihten bu yana toplam 171 milyon 600 bin lira nakit ödeme yapılmıştır. Örnekköy 4'üncü etapta ise İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından ise Aralık 2025'ten beri 76 milyon 350 lira İZBETON'a nakden ödenmiştir. Yaşatılan her türlü olumsuzluğa rağmen evlerimize bir an önce kavuşabilme umuduyla, sadece Karşıyaka'daki 2 kooperatif tarafından İZBETON'a toplam 247 milyon 950 bin lira ödeme yapıldı. Niyet protokolleri yapılmadan önce kooperatif üyeleri olarak 2+1 daire için ortalama 4'er milyon lira zaten ödemiştik ve ödemeye de halen devam ediyoruz" dedi.

'HAK EDİŞLER VERİLMEMİŞ'

İnşaatların imalatlarının durduğunu tesadüfen öğrendiklerini belirten Erden, "6 Mayıs 2026 günü olayı tesadüfen öğrendik. Konuyu sorduğumuz belediye yetkililerinden bir cevap alamadık ve her zaman yaptıkları gibi oyalanmaya çalışıldık. Araştırmalarımız sonucunda inşaatımızı yapan firmanın 400 milyon liralık hak edişinin İZBETON tarafından ödenmediğini öğrendik. Bu durumu belediyedeki yetkililere tekrar sorduğumuzda, inşaat firması inşaatı çok hızlı yaptığı için hak edişlerin planladıklarından daha erken tarihe gelmesi sebebiyle ödemeleri yapamadıkları, inşaatın teslim zamanının Örnekköy 3 ve 4'üncü etapta 700 gün olduğunun hatırlatılarak inşaatların imalatının durdurulduğunun bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E DAVET

Erden, "Belediye bizlerle anlaşırken inşaatların teslim zamanlarından çok daha önce bizlere teslim edileceğinin sözünü vermiş, sözleşmelerde 700 gün olarak belirtilen termin tarihlerinin usulen yazıldığını söylemiştir. Başkan Cemil Tugay da konuyla ilgili açıklamalarında 2026 yılı Mart ve Nisan ayında evlerin teslim edileceğini söylemiştir. Geçen ay Özgür Özel'in de katıldığı bir törenle Örnekköy 4'üncü etap için 'Anahtar Teslim Töreni' dahi düzenlenmiştir. Şimdi ise belediye, sözleşmede yazan tarihleri işaret ederek yine bizleri mağdur etmektedir. Sayın Özgür Özel'in, Karabağlar Aksüner Mahallesi Kentsel Dönüşüm 1'inci Etap Proje Lansmanı için bugün İzmir'de olduğunu öğrendik. Kendisini belediyemizin bir türlü tamamlayamadığı Örnekköy 3 ve 4'üncü etap projelerinin durumunu görmeye bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

İnşaatların devam etmemesi durumunda hak sahiplerinin maddi olarak çok zor durumda kalacaklarının da altı çizildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı