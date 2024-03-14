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Orman yangınlarında yok olan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

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Hatay'da orman yangınlarına karşı hazırlıklar yapıldı. Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, yangınlarla mücadele için güçlü bir ekipman ve organizasyon ile yangın sezonuna hazır olduklarını belirtti. 2023 yılında yangınlarda zarar gören 663 hektar alan için 6 ton kızılçam tohumu ekildiğini açıkladı.

Orman yangınlarında yok olan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

-Yaz aylarında sık sık yangın yaşanan Hatay'da orman yangınlarına karşı hazırlıklar yapıldı

HATAY - Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, orman yangınlarıyla mücadele için 37 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 hava aracı dahil olmak üzere güçlü bir ekipman ve organizasyon ile yangın sezonuna hazır olduklarını belirtti.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. 2023 yılında yangınlarda zarar gören 663 hektar alan için 6 ton kızılçam tohumu ekildiğini belirten Bölge Müdürü Özdemir, yangın sezonuna hazır bir şekilde girdiklerini ifade etti.

Yangınla mücadele konusunda ekipman ve organizasyonlarını güçlendirdiklerini söyleyen Özdemir, "Şu anda 37 arazöz, 10 su ikmal aracımız, 3 hava aracımız, 46 ilk müdahale aracımız ve yaklaşık 500 personelle biz sezona hazır durumdayız" dedi.

"Hatay'da son 5 yılda 3 büyük orman yangını çıktı'

Yangınların büyük çoğunluğunun bahçe temizliğinden çıktığını belirten Özdemir, "Yangınların büyük sebebi bahçe temizliğinden kaynaklanıyor. Ormanlık alanlar Anayasa'nın 169. maddesince koruma altındadır. Yanan sahaları da hiçbir şekilde izne konu edilemiyor, imara açılamıyor. Bu amaçla biz orman yangınlarından sonra hızlı bir şekilde, yanmış orman ağaçları değer kaybetmeden sahadan uzaklaştırıyor ve tekrardan ormanlaştırma çalışmaları yapıyoruz" dedi.

2023 yılında yanan 663 hektar alana 6 ton kızılçam tohumu ekildiğine ve bölgede ağaçlandırma faaliyetlerine dikkat çeken Özdemir, "Yerleşim yerleri kenarlarına hem vatandaşa bir gelir olması hem de bu türlerin yanmaya daha dirençli oldukları için, badem, alıç, ceviz ve fıstık çamı gibi türlerle bantlar oluşturuyoruz. 2023 yılında yanan 663 hektar sahaya 6 ton kızılçam tohumu ekmek suretiyle, önümüzdeki dönemlerde boş kalan yerlere de gelir getirici türler dikmek suretiyle inşallah bu ormanları da kısa bir süre içerisinde tekrar ayağa kaldırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ali Özdemir Hatay Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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