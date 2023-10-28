Orman Yangınında Tutuklanan Sanık Suçlamaları Reddetti

Bursa'da çıkan orman yangınıyla ilgili tutuklanan sanık, suçlamaları kabul etmediğini ve orman sevdalısı olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

BURSA'da, ormanı yaktıktan sonra gittiği evinde uyurken yakalanıp, tutuklanan Ali Önen (35), hakkında açılan davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddetti. Ormandaki çöplüğü yakmak isterken rüzgarın etkisiyle alevlerin ormana sıçradığını öne süren Öner, "Ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam" dedi. Olay yerinde bilirkişi tarafından keşif yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

?Osmangazi ilçesinde, temmuz ayında Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, 3 dönüm alan zarar gördü. Olaydan hemen sonra kamera görüntülerini izleyip tanıkları dinleyen jandarma ekipleri, şüpheli olarak aynı mahallede oturan Ali Öner'i evinde gözaltına aldı. İfadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" dediği öğrenilen Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Öner'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada, suçlamaları kabul etmeyen Ali Öner, "Hakim Bey, ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam. O gece ormanın yanında, süper bir çöplük vardı. Her şey oraya atılıyordu. Çekyatlar, mobilyalar ve çeşitli eşyalar. Bende çöplüğü yakmak istedim. Kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı. İnanın, çok korktum. Panik yaptım. Hemen olay yerinden uzaklaşıp, 1 kilometre uzaklıktaki evime gittim. Teras katında çekyatım bulunuyordu. Ona uzanıp dinlendim. Bu sırada, jandarmalar gelip beni yakaladı. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde bilirkişiler tarafından keşif yapılması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteleyip, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.