Orman köylülerinin elektriği devlet destekli GES'lerden sağlanıyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman köylüleri, devlet desteğiyle çatılarında kurdukları güneş enerjisi sistemleri sayesinde elektrik faturalarını sıfırladı ve fazla enerjiyi satışa sunarak ek gelir elde etmeye başladılar.

İlçe kırsalındaki Örencik, Kaman, Bekdemir, Yukarıkarderesi, Aşağıarıcaklı ve Kızlaç köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce İklime Dirençli Ormancılık Projesi (IDOP) uygulanmaya başlandı.

Projeden yararlanan 30 orman köylüsü, 140 bin liralık GES'lere yüzde 50 hibe desteğiyle ulaştı.

Sistemin kalan 70 bin liralık ücretini ödemeleri için 10 yıl vade imkanı sunulan köy sakinlerinin evlerinin çatısına paneller kuruldu.

Güneş enerjisiyle üretilen elektriği ikametlerinde kullanmaya başlayan orman köylüleri, tüketim fazlası enerjiyi dağıtım şirketlerine satarak gelir elde ediyor.

Örencik köyü sakinlerinden Sevim Aslan, AA muhabirine, GES projesinden geçen yıl eylül ayında haberdar olduklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, "Eskiden 1000 liraya yakın gelen elektrik faturası şimdi hiç gelmiyor. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Necla Akdoğan da yaklaşık 6 aydır kullandığı sistem sayesinde artık elektrik faturası ödemediğini anlattı.

Kaman köyü muhtarı Ali Bali da projenin ardından güneş enerjisinden yararlanmaya başladıklarını belirterek, "Devletimize bunu köyümüze getirdiği için teşekkür ederiz. Evlerimize önceden 3 bin lira fatura geliyordu artık 10-20 lira geliyor. Çok faydasını gördük, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı

Erdal Beşikçioğlu'nun başkanlığındaki belediyeye operasyon