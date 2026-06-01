Yolda buldukları kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheliler kamerada

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yolda kredi kartı bulan 3 kişinin alışveriş yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Orhangazi ilçesinde bir kişi, cebindeki kredi kartının yerinde olmadığını fark etti. Kartını bir süre arayan ancak bulamayan kişi, mağduriyet yaşamamak için bankasını arayarak kartını iptal ettirdi. Diğer yandan hesap hareketlerini kontrol eden kişi, kredi kartıyla bilgisi dışında iki ayrı alışveriş yapıldığını belirledi. Harcamaların yapıldığı iş yerlerini tespit eden kart sahibi, işletmelere giderek güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede, 3 kişinin buldukları kredi kartını kullanarak alışveriş yaptığı gördü. Kart sahibi, rahat tavırları ile dikkat çeken şüphelilerden şikayetçi oldu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kamera kayıtları incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı.

