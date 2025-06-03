Orhaneli'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarı Ziyareti

Orhaneli'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarı Ziyareti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, kurban bayramı öncesinde hayvan pazarını ziyaret ederek satıcılar ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarda yöresel hayvanların tercih edildiği belirtildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulunuldu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Karabekirpaşa Mahallesi Kömür Sokak'ta kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.

Burada satıcılarla ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinleyen Tayır, "Dağ ilçeleri ve yöremizde yetişen hayvanlarımız arazide otluyor. Hazır yem yerine ot yiyerek besleniyor. Bu yüzden eti leziz oluyor. Bursa ve diğer ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından Orhaneli Kurban Pazarı tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Tayır, kurbanlık almak isteyen vatandaşlarla satıcılar arasında aracılık yaptı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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