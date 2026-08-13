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Orhan Yıldırım'dan Merkez Bankası'na tepki: Emek hırsızlığı var

Orhan Yıldırım'dan Merkez Bankası'na tepki: Emek hırsızlığı var
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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon tahminini yüzde 28'e revize etmesini eleştirerek, memur ve emeklilere yüzde 16 zam yapıldığını, bu durumun düzeltilmemesi halinde 'açık bir yalan zinciri ve emek hırsızlığı' olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 28 olarak revize etmesine ilişkin "Hükümet tüm memur ve memur emeklilerinden özür dileyip yüzde 28 - yüzde 16 arasındaki zam oranını düzeltmediği müddetçe açık bir yalan zinciri ve emek hırsızlığı var" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 28'e revize ettiklerini açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yıldırım, "Emek hırsızlığı" başlığıyla şu açıklamada bulundu:

"Memur ve emeklilerine yüzde 16 enflasyon tahmini üzerine 2026 maaş zammı yapıldı. Merkez bankası 'pardon yanılmışız aslında yüzde 28 olacak' diyor. Diyor da düşük enflasyona göre yapılan zam için hükümet, tüm memur ve memur emeklilerinden özür dileyip yüzde 28 - yüzde 16 arasındaki zam oranını düzeltmediği müddetçe açık bir yalan zinciri ve emek hırsızlığı var!"

Kaynak: ANKA
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