Ordu Koşu Kulübü, Ceren Özdemir İçin Maratona Katılacak

Ordu'da koşu kulübü, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir için koşacak ve kız öğrencilere burs verecek.

KoşuyOrdu SK Başkanı Tan Aşkan, iki sene önce kurulan kulübün 110 üyesi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki etkinliklerde koşmanın yanı sıra farkındalık projelerinde de yer aldıklarını belirten Aşkan, "Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı her sene, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim gören 40 kız öğrenciye burs veriyor. İlk gelen öğrencilerin aile durumlarına bakıp da burs fonuna kabul ediyoruz. İkinci, üçüncü senelerde ise transkript notuna göre bursunu devam ettiriyoruz. Geçen sene 52 öğrenci bu fondan burs aldı." dedi.

Vakfın kurucu üyesi de olan Aşkan, kulüp olarak vakıf aracılığıyla bu yıl 10 öğrenciye burs sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aşkan, 3 Kasım'da düzenlenecek 46. İstanbul Maratonu'na 25 sporcu ile katılacaklarını anlattı.

Tan Aşkan, 25 sporcunun, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir için vakıfta oluşturulan fon adına bağış topladığını kaydetti.

Şu an için 6 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Aşkan, "Hedefimiz 10 öğrenciydi ama bu sayı belki 15-20'ye çıkabilir. Bugün de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bu çerçevede İstanbul Maratonu'nda adımlarımızı genç Ceren'ler için atacağız." diye konuştu.