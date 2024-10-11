Üye Girişi
Haberler

Ordu Koşu Kulübü, Ceren Özdemir İçin Maratona Katılacak

Ordu Koşu Kulübü, Ceren Özdemir İçin Maratona Katılacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da koşu kulübü, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ceren Özdemir anısına koşacak ve kız öğrencilere burs verecek. Kulüp, bu yıl 10 öğrenciye burs sağlamayı hedefliyor.

Ordu'da koşu kulübü, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir için koşacak ve kız öğrencilere burs verecek.

KoşuyOrdu SK Başkanı Tan Aşkan, iki sene önce kurulan kulübün 110 üyesi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki etkinliklerde koşmanın yanı sıra farkındalık projelerinde de yer aldıklarını belirten Aşkan, "Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı her sene, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim gören 40 kız öğrenciye burs veriyor. İlk gelen öğrencilerin aile durumlarına bakıp da burs fonuna kabul ediyoruz. İkinci, üçüncü senelerde ise transkript notuna göre bursunu devam ettiriyoruz. Geçen sene 52 öğrenci bu fondan burs aldı." dedi.

Vakfın kurucu üyesi de olan Aşkan, kulüp olarak vakıf aracılığıyla bu yıl 10 öğrenciye burs sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aşkan, 3 Kasım'da düzenlenecek 46. İstanbul Maratonu'na 25 sporcu ile katılacaklarını anlattı.

Tan Aşkan, 25 sporcunun, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir için vakıfta oluşturulan fon adına bağış topladığını kaydetti.

Şu an için 6 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Aşkan, "Hedefimiz 10 öğrenciydi ama bu sayı belki 15-20'ye çıkabilir. Bugün de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bu çerçevede İstanbul Maratonu'nda adımlarımızı genç Ceren'ler için atacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Ceren Özdemir Güncel Eğitim Spor Burs ordu

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hangi partili? Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.