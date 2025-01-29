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Ordu İl Jandarma Komutanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihini Yaptı

Ordu İl Jandarma Komutanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihini Yaptı
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Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, 2024'e damga vuran olayları içeren 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimini yaptı.

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Akman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını seçen Akman, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samır Jordamovıc'ın "Umut Var", "Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Günlük Hayat"ta Cem Özdel'in "Namaz vakti", "Spor"da ise James Kamau'nun "Toz duman" karelerine oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Akman, başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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