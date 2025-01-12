Ordu'da Yangın: İş Yeri ve Depo Kullanılamaz Hale Geldi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen yangında, ahşap torna iş yerinin yanması sonucu bitişikteki depo da hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, jandarma inceleme başlattı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yeri ile depo yanarak kullanılamaz hale geldi.
Boztepe Mahallesi Hacıhamza Sokak'ta Temel Boztepe'ye ait ahşap torna üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki depoya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince, iş yeri ile depodaki yangın söndürüldü.
Büyük çapta hasara yol açan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel