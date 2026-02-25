Haberler

Ordu'da yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada, tenekelerde 14 ton 932 gram sahte bal ele geçirildi.

Şüpheli A.Ş'nin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen sahte bala ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
