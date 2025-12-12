Haberler

Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Ordu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, fişekler ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Ordu'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçede belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 120 adet fişek, 42 bin 100 lira, çok sayıda senet ile alacak verecek defteri ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Haberler.com
