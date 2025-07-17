Ordu'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında yapılan Taşkın Koordinasyon Toplantısı'nda, taşkın riski taşıyan bölgeler ve ilgili altyapı projeleri değerlendirildi. Toplantıda, DSİ 7. Bölge Müdürü Çelik, Türkiye'de taşkınların ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti.

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, Taşkın Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, taşkın riski taşıyan bölgeler, yürütülen altyapı çalışmaları, dere ıslah projeleri ve erken uyarı sistemleri gibi başlıklar değerlendirildi.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, il genelinde yürütülen taşkın kontrol projeleri, dere ıslah çalışmaları ve riskli bölgelerde yapılan altyapı iyileştirmeleri hakkında bilgi verdi.

Taşkınların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ekonomik zararlara sebebiyet verdiğini belirten Çelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de depremlerden sonra en büyük can kaybı ve ekonomik zararın taşkınlar neticesinde meydana geldiğini aktardı.

Toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, kaymakamlar, belediye başkanları ve DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul da katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı

Milyonluk vurgunla suçlanan vakıf başkanı havalimanında yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.