Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde dün "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Aydoğan ve 15 yaşındaki oğlu Eren Güzelce için Korgan ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Güzelce ailesi fertlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.