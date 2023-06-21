Ordu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ordu'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, caddelerde, sokaklarda ve tarım arazilerinde su birikintileri oluşmasına neden oldu. Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evler de su baskınına uğradı. Su baskınları nedeniyle evlerde zarar meydana geldi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden Ordu için yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde, sokaklarda ve tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, birçok evi su bastı.

Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ile cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Bülbül Deresi, taşma noktasına gelirken, çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekipleri dere kenarlarında tedbir aldı. Uzunisa Mahallesi Alantepe mevkinde ise mahalle yolu göle dönerken, yol trafiğe kapatıldı. Öte yandan mahalledeki fındık bahçelerinde su birikintileri oluştuğu gözlendi.

Evini su basan ve sitenin görevlisi olan Yaşar Taş ise, "Evin içerisindeydim. Yatıyordum. Evleri su bastığı için beni aradılar. Kapıya çıktığımda eve su gelmeye başladı. Saat 23.00'ten sonra tuvaletlerden, kapılardan sular geldi" dedi.