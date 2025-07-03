Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası Başladı

Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası Başladı
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Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 34. Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası, sahildeki manyetik kum zemininde başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, turnuvanın ilgi gördüğünü ve kent kültürüne katkı sağladığını belirtti.

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası başladı.

Ünye Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirilen turnuva ilçe sahilindeki manyetik kum zemininde gerçekleştiriliyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gazetecilere turnuvanın her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, organizasyonun kent kültürünün yaşatılmasına ve sporun yaygınlaşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Turnuvanın, sporseverlere eşsiz bir deneyim sunduğunu aktaran Tavlı, "Bu yıl 2 grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği turnuvada karşılaşmalar, deniz kenarında kumda gece saatlerinde oynanıyor." diye konuştu.

Tavlı, organizasyonun 17 Temmuz'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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