Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Duran yönetimindeki 34 AFR 420 plakalı taş yüklü kamyon, Demircili Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yan devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Servis ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İlhami Özel, sıkıştıkları yerden itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Yusuf Duran İtfaiye Kumru Ordu Güncel Haberler

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