Ordu'da çiftçilere tarımsal destek sağlanacak

Güncelleme:
Ordu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 132 bin 562 çiftçiye toplam 613 milyon 520 bin 252 lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu. Ödemeler 6 Mart 2026'da başlayacak.

Ordu'da, çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini güçlendirmek, üretim planlamasını desteklemek ve yem bitkileri üretimini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca Ordu'da önemli bir destek ödemesi gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılacak destek ödemesi kapsamda, Ordu'da faaliyet gösteren 132 bin 562 çiftçiye "Temel destek, planlı üretim desteği, yem bitkileri desteği" başlıkları altında toplam 613 milyon 520 bin 252 lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı aktarılan açıklamada, ödemelerin 6 Mart 2026'da başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, destek tutarlarının belirtilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde çiftçilerin banka hesaplarına aktarılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılacak olan desteklerin amacı, tarımsal üretimde planlı ve sürdürülebilir yapının güçlendirilmesi, yem bitkileri üretiminin artırılarak hayvancılık sektörünün desteklenmesi, çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin azaltılması ve gelir istikrarının sağlanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal verimliliğin artırılmasıdır. Gerçekleştirilecek bu ödeme ile hem bitkisel hem de hayvansal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
