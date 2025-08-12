Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki Selahattin Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda arkadaşı Emirhan Atıcı da hayatını kaybetmişti.
Ordu'da iki gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinden 10 Ağustos'ta serinlemek için arkadaşı ile denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya (23), tedavi gördüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya'nın arkadaşı Emirhan Atıcı da (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel