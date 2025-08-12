Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki Selahattin Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda arkadaşı Emirhan Atıcı da hayatını kaybetmişti.

Ordu'da iki gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinden 10 Ağustos'ta serinlemek için arkadaşı ile denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya (23), tedavi gördüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya'nın arkadaşı Emirhan Atıcı da (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı

Siyasileri karşı karşıya getiren Epözdemir'le ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı

Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.