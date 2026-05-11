Ordu'da arıcılara ana arı üretim eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, Ordu'da arıcılığın geleceğini güçlendirmek amacıyla 30 arıcıya ana arı üretim eğitimi verildi. Kursu tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Ordu'da arıcılığın geleceğini güçlendirmek için arıcılara ana arı üretim eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında 30 arıcıya ana arı üretim kursu verildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kursu tamamlayan kursiyerlere katılım sertifika verilecek.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, gazetecilere, ana arı üretim kursunun ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "Bu kursun düzenlenmesindeki amaç arıcıların ana arı üretiminin yaygınlaştırmasını sağlamak." dedi.

Kursun uzman ekiplerce verildiğini ifade eden Cınbırtoğlu, arıcılara hem uygulamalı hem de teorik eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise Ordu'nun arıcılıkta Türkiye'nin lider ili konumunda olduğuna dikkati çekerek, "İlimizde yaklaşık 600 bin kovan, 3 binden fazla arıcı ve 18 bin tonun üzerinde bal üretimi bulunuyor. Amacımız ana arı üretimini de artırarak bu gücü daha ileriye taşımak." diye konuştu.

Kurs, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
