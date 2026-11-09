Ordu Akkuş'ta Zeki Yılmaz'a ait evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü

Ordu Akkuş'ta Zeki Yılmaz'a ait evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu'nun Akkuş ilçesi Gürgenliyatak Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken evdeki 5 ton fındık zarar gördü, nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınırken, evdeki 5 ton fındık zarar gördü.
Öte yandan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA