Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Akkuş'ta Zeki Yılmaz'a ait evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesi Gürgenliyatak Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken evdeki 5 ton fındık zarar gördü, nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, evdeki 5 ton fındık zarar gördü.

Öte yandan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın16

Maalesef yapay zeka değil!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı12

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı

Meclis önünde hareketli saatler! 30 metre tırmanıp bayrağı değiştirdi
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi21

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Görüntü İsrail'den! Gece yarısı gizemli uçuş