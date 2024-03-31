Ordu 1. Amatör Küme'de maç sonrası çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı
Ordu 1. Amatör Küme'de oynanan maçın ardından çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı.
Karşıyaka Spor Tesisleri 1 No'lu sahada oynanan Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme çeyrek finali maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yendi.
Maçın ardından futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.
Kavgada yaralanan 6 futbolcu, kentteki hastanelere sevk edildi.
Futbolculardan 5'inin tedavilerinin tamamlandığı, birinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.