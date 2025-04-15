OPEC, 2025 Petrol Talebi Tahminini Düşürdü

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yakın zamanda açıklanan ABD gümrük tarifelerinin beklenen etkisini gerekçe göstererek 2025 için küresel petrol talebi artışına yönelik tahminini günlük 1,3 milyon varile (bpd) düşürdü.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yakın zamanda açıklanan ABD gümrük tarifelerinin beklenen etkisini gerekçe göstererek 2025 için küresel petrol talebi artışına yönelik tahminini günlük 1,3 milyon varile (bpd) düşürdü.

Söz konusu düzenleme OPEC'in pazartesi günü yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda ana hatlarıyla belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)