Ontario'daki Marineland, 30 Beyaz Balinanın Uyutulabileceğini Açıkladı

Kanada'nın Ontario eyaletinde, bünyesinde hayvanat bahçesi ve akvaryum barındıran eğlence parkı "Marineland", hükümetten finansal destek alamaması halinde 30 beyaz balinanın uyutulmak zorunda kalınacağını açıkladı.

CBC News'in haberine göre, tesisteki hayvanların uygunsuz koşullarda yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ve geçen sene kapanan Marineland, hala akvaryumlarda tutulan beyaz balinalara ilişkin hükümete bir mektup gönderdi.

Maddi yetersizlikler nedeniyle 30 beyaz balinaya bakım sağlanamadığı belirtilen mektupta, hükümetten finansal destek alınamazsa bu balinaların uyutulmak zorunda kalınacağı kaydedildi.

Öte yandan hayvan hakları aktivistleri ise hükümetin devreye girerek balinalara el koyması çağrısı yapıyor.

Marineland, söz konusu balinaların Çin'deki bir eğlence parkına gönderilmesi için hükümetten izin talep etmiş, ancak hükümet bu balinaların "eğlence amaçlı" kullanılmaması için talebi reddetmişti.

Kanada'da 2019 yılında yürürlüğe giren bir yasayla, ülkede balina ve yunusların üretim ve eğlence amacıyla tutulması yasaklanmıştı. Aynı yasa altında bu hayvanların başka ülkelere ihracı da federal onay gerektiriyor.