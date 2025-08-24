Önder Doğan, Öz Finans İş Sendikası Başkanlığına Yeniden Seçildi

Öz Finans İş Sendikası Samsun Bölge Başkanlığının 2. Olağan Genel Kurulunda Önder Doğan, yeniden başkan seçildi.

Kentte bir otelde düzenlen 2. Olağan Genel Kurulda tek liste ile seçime katılan Önder Doğan, delegelerin tam desteğini aldı.

Doğan, konuşmasında, sorumluluk alanları içinde yer alan Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinde Ziraat ve Halk Bankası ile Ziraat Katılım Bankasının 171 Şubesinde görevli 1837 üyeye hizmet verdiklerini söyledi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Ahmet Eroğlu da konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekti. Eroğlu, "Çok zor bir dönemde, çok zor bir dünyada, çok zor bir bölgede yaşıyoruz. Neredeyse her tarafımızda savaş var. Ama şu anda dünyanın en büyük kanayan yarası Gazze. Her sabah kalktığımızda ölen çocukların, sivillerin haberlerini alıyoruz. Vahşet, katliam devam ediyor. Soykırımcı İsrail durmuyor, durdurulamıyor. Dünyanın süper güç ülkesi de İsrail'in arkasında. Oradaki Filistinlilerin Allah yardımcıları olsun ama bizim de olsun. Orada yaşananlara yürek dayanmıyor." dedi.

Eroğlu, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreçlerinde sahadan gelen taleplere önem verdiklerini vurgulayarak, "Biz topladığımız hiçbir bilgiyi hiçbir maddeyi kendi kafamıza göre oluşturmuyoruz." dedi.

Ücret dengesinin bozulduğunu söyleyen Eroğlu, "Bana göre bu ülkede ücret dengesini bozan 2 önemli iş oldu. Bir tanesi 8 bin 300 liralık seyyanen devlet memuru zam diğeri ise EYT ile emekliliktir." ifadelerini kullandı.

Programa, Sendika Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, Halkbank Çorum Bölge Koordinatörü Mükremin Gönül, Hak İş Konfederasyonu Samsun İl Başkanı Ziya Uzun, Öz Sağlık İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Muhittin Sever, Hizmet İş Sendikası Samsun Şube Başkan Yardımcısı Arif Çelik, Ziraat Bankası PGM Yöneticisi Ali Doğan Batur, delegeler ve misafirler katıldı.