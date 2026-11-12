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Ömüraliyev, Türk Yatırım Fonu Başkanlığına oy birliğiyle atandı

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TDT eski Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Yatırım Fonu (TYF) Guvernörler Kurulunun oy birliğiyle Fon Başkanlığına atandı. Ömüraliyev, yeni görevinde üye ülkeler arasındaki yatırım fırsatlarını artırmaya ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye çalışacak.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) eski Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Yatırım Fonu (TYF) Guvernörler Kurulunun oy birliğiyle Fon Başkanlığı'na atandı.

TDT Sekretaryasından yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022-Kasım 2026 döneminde TDT Genel Sekreteri olarak görev yapan Ömüraliyev'in, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, ortak girişimlerin hayata geçirilmesine ve Teşkilatın uluslararası alandaki konumunun pekiştirilmesine katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ömüraliyev'in Türk Yatırım Fonu Başkanlığı görevinde üye ülkeler arasındaki yatırım fırsatlarının artırılması, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Ömüraliyev'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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