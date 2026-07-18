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Vezirköprü MYO ile kurumlar arasında eğitim ve istihdam iş birliği protokolü

Vezirköprü MYO ile kurumlar arasında eğitim ve istihdam iş birliği protokolü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, ilçe milli eğitim müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü ve Vezirağaç arasında eğitim, staj ve istihdama yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu ile Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ (Vezirağaç) arasında eğitim, staj, uygulamalı dersler ve istihdama yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak ve Vezirağaç İnsan Kaynakları Müdürü Berker Duygulu katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında öğrencilerin zorunlu dönem içi uygulamalarını ve yaz stajlarını ilgili kurumlarda gerçek çalışma ortamında yapmaları, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri, mesleki deneyim kazanmaları ve iş hayatına daha donanımlı hazırlanmaları amaçlanıyor.

Vezirağaç ile imzalanan protokol kapsamında ise belirlenen kontenjanlar doğrultusunda Vezirköprü Meslek Yüksekokulu mezunlarının istihdam edilmesine yönelik iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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