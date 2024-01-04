OMÜ Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerinin yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ünal, 5 farklı kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek oylama yaptı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerinin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ünal, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Rektör Ünal, seçkideki "Deprem-Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün çektiği "Hoş geldin" isimli fotoğrafını, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğraflarını oyladı.
"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" adlı fotoğraflarını seçen Ünal, Çevre ve yaşam kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" isimli fotoğrafına, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafına oy verdi.