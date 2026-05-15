OMÜ'lü milli sporcu Fırat Çekim iki farklı branşta madalya kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Fırat Çekim, samboda 71 kiloda altın, judoda 66 kiloda bronz madalya kazandı. Sporcunun hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi milli sporcu Fırat Çekim, samboda 71 kiloda altın madalya, judoda ise 66 kiloda bronz madalya kazandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, sporla tanışmasının küçük yaşlarda judo ile başladığını belirten Fırat Çekim, zamanla sporun hayatının merkezine yerleştiğini aktardı.

Fırat Çekim, "Spor benim için yalnızca bir hobi değil yaşam tarzına dönüştü. Disiplin, mücadele ve süreklilik bu yolculuğun temel taşları oldu. Kariyerimde unutamadım anlar ise milli kürsüye çıktığım zamanlar oldu." ifadesini kullandı.

İki farklı branşta başarı elde etmenin ciddi denge gerektirdiğine dikkati çeken Fırat Çekim, judo ve sambonun birbirini tamamlayan sporlar olduğuna işaret etti.

Farklı sıkletlerde mücadele etmenin fiziksel açıdan önemli değişimler yarattığını vurgulayan Çekim, "66 kiloda daha çevik ve hızlı hissederken, 71 kiloda daha güçlü ve dirençli oluyorum. Bu nedenle beslenme, toparlanma ve kuvvet antrenmanlarını dikkatli planlıyorum." açıklamasında bulundu.

Sambo Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun sürpriz olmadığını belirten genç sporcu, başarının planlı ve sistemli çalışmanın sonucu olduğunu dile getirdi.

Haftanın altı günü çift antrenman yaptığını belirten milli sporcu, "Hangi branşta olursa olsun hedefim bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birden fazla dövüş sporuyla ilgilenmek isteyen genç sporculara tavsiyelerde bulunan Fırat Çekim, "Önce bir branşta iyi bir temel oluşturup ardından diğer branşlara geçmek gerekiyor. Disiplin, sabır ve süreklilik bu işin en önemli üç kuralı. Başarımda emeği bulunan antrenörüm Sinan Sandal'a da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy
