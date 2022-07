Omicron Alt Varyantlarına Karşı Daha Uzun Aşı Aralığı Daha Etkili Olabilir

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Yeni bir araştırmaya göre, Omicron için özel üretilmiş aşıların olmaması nedeniyle dozlar arasındaki aşılama süresinin uzatılmasının bu Kovid-19 mutasyonunun hızlı bir şekilde ortaya çıkmasının durdurulmasına katkıda bulunabileceği kaydedildi. Bu ayın başında The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, Çin Bilimler Akademisi (CAS) akademisyeni ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Gao Fu tarafından yönetildi. Çalışmadaki araştırmacılar, üç doz Çin yapımı inaktif aşı yapılan, üç dozluk protein alt birim aşısı ZF2001 ya da ZF2001 ile güçlendirilen iki doz inaktif aşı olanlardan alınan kan örneklerinde BA.4 ve BA.5 de dahil olmak üzere SARS-CoV-2 orijinal ve Omicron alt varyantlarına karşı nötralizasyon düzeylerini değerlendirdi.

Sonuçlar, her aşı grubunda, test edilen tüm Omicron alt varyantlarına karşı nötralize edici antikor seviyelerinin, virüsün orijinal suşuna karşı seviyelerden önemli ölçüde düşük olduğunu ve bu alt varyantların bağışıklık korumasından kaçma kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Fakat araştırmacılar, ZF2001 için, özellikle Omicron alt varyantlarına karşı, ikinci ve üçüncü dozlar arasındaki aralığın uzamasıyla nötralize edici antikor düzeylerinin arttığını buldu. İkinci ve üçüncü dozlar arasında dört ila altı aylık bir aralıkta aşı olanlarda, dozlar arasında 1 aylık ara olanlara kıyasla nötralize edici antikor seviyeleri orijinal varyanta karşı yaklaşık 10 kat ve tüm Omicron alt varyantlarına karşı yaklaşık 30 kat daha yüksek oldu.

Araştırmacılar, ZF2001'in daha iyi performansının, çoklu destekleyici dozların uygulanması yoluyla Omicron alt varyantlarına karşı artan nötralize edici antikor seviyeleri oluşturan, antijen olarak bir reseptör bağlayıcı alan kullanması nedeniyle olduğunu açıkladı. ZF2001, CAS bünyesinde yer alan Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Anhui Zhifei Longcom Biyofarmasötik Limited Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi. Çin, Mart ayında bu aşıya koşullu olarak pazar onayı vermişti. Omicron alt varyantı BA.5, dünya genelinde Kovid-19'un baskın türü haline geliyor ve Çin'de küme halinde enfeksiyonlara sebep oluyor. Beijing, Tianjin ve Shaanxi gibi bölgelerde, yakın zaman önce denizaşırı ülkelerden gelen Omicron alt varyantı nedeniyle yerel Kovid-19 vakaları bildirildi. Araştırmaya göre, mevcut ve gelecekteki olası salgın alt varyantlarının bağışıklıktan kaçışına karşı daha iyi koruma sağlamak amacıyla güçlendirici olarak güncellenmiş aşıların geliştirilmesine hala ihtiyaç duyuluyor.

Xinhua / Güncel