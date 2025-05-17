Ömer Sabaz Çeyrek Finale Yükseldi

Ömer Sabaz Çeyrek Finale Yükseldi
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Şırnaklı sporcu Ömer Sabaz, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Şırnaklı sporcu Ömer Sabaz, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonunca Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

Organizasyonda Şırnaklı sporcu Ömer Sabaz, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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