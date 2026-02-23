Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Bingöl'de ziyaretler gerçekleştirdi.

İleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Bingöl Valiliğini ziyaret ederek Vali Cahit Çelik ile makamında bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Bingöl İl Başkanlığına geçen İleri, burada İl Başkanı Yılmaz Seven ile görüştü.

Ardından Bingöl Belediyesine ziyarette bulunan İleri, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile bir araya geldi.

Görüşmede belediye hizmetleri ile kentte devam eden yatırımlar ele alındı.

İleri, Kültür Mahallesi'ndeki semt pazarında vatandaşlar ve esnafla bir araya geldikten sonra Bahçelievler ile Kültür mahallelerinde Kireç ve İşlek ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

