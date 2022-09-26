Ömer Fethi Gürer, Özelleştirilen Kamu Fabrikalarının Mevcut Durumlarının Araştırılması İçin Önerge Hazırladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirilen kamu fabrikalarının mevcut durumunun belirlenmesi, kaçının yabancılara devredildiğinin saptanması ve özelleştirmeler sonucu başta tarımsal üretim olmak üzere oluşan sorunların ortaya çıkarılması için araştırma önergesi hazırladı. Gürer, “Özelleştirmelerde, kamu varlıklarının satılmasından öte vatandaşa yansıyan bir fayda da oluşmamıştır. Ayrıca binlerce işçi işini kaybederken önemli iş alanları işçi almaz duruma düşürüldüğü için de işsizlik de artmıştır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirilen kamu fabrikalarının mevcut durumunun belirlenmesi, kaçının yabancılara devredildiğinin saptanması ve özelleştirmeler sonucu başta tarımsal üretim olmak üzere oluşan sorunların ortaya çıkarılması için araştırma önergesi hazırladı. Gürer, "Özelleştirmelerde, kamu varlıklarının satılmasından öte vatandaşa yansıyan bir fayda da oluşmamıştır. Ayrıca binlerce işçi işini kaybederken önemli iş alanları işçi almaz duruma düşürüldüğü için de işsizlik de artmıştır" dedi.

Ömer Fethi Gürer, son yıllarda özelleştirilen kamu fabrikalarını Meclis gündemine taşıdı. Gürer tarafından hazırlanan ve CHP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulan önergede, özelleştirilen fabrikaların mevcut durumlarının belirlenmesi, kaçının yabancılara devredildiği saptanması ve başta tarımsal üretim olmak üzere özelleştirmelerle oluşan sorunların incelenmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması istendi.

"KAPANAN İŞ YERLERİ İŞSİZLİĞİ TETİKLERKEN YERLİ DEVASA KAMU ŞİRKETLERİNİN SONU GETİRİLMİŞTİR"

Gürer, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, özelleştirme uygulamalarının 1986 yılından bu yana Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, birçok sektörde kamuya ait fabrika ve kuruluşların satıldığını ya da kapatıldığını vurguladı. Gürer, pazar ekonomisini işler hale getirileceği, pek çok ürün ve hizmetin sunumunda kalite ve verimliliğin artacağı iddiası ile ve toplum refahının yükselmesine katkıda bulunulacağı gerekçesi ile yapılan özelleştirmeler sonucunda başta kağıt sektörü olmak üzere çok sayıda fabrikanın kapatıldığını anımsattı. Gürer, "İthalata dayalı ve bağımlı uygulamalar oluşturmuş ve kapanan iş yerleri işsizliği tetiklerken yerli devasa kamu şirketlerinin sonu getirilmiştir" dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 275 kuruluşta hisse satışı veya varlık satış/devri yoluyla özelleştirme işlemi yapıldığını ve bu kuruluşlardan 271'inde kamu payının kalmadığının altını çizen Gürer, 1986 ile 2021 arası dönemine ait satış-devir uygulamaları tutarının 114,1 milyar lira olduğunu belirtti. Gürer, şunları kaydetti:

"ÖZELLEŞTİRMELERDE KAMU VARLIKLARININ SATILMASINDAN ÖTE VATANDAŞA YANSIYAN BİR FAYDA DA OLUŞMAMIŞTIR"

"Özelleştirme uygulamalarının merkezi yönetim bütçesi üzerindeki kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) finansman yükünü hafifletmesi, ekonominin rekabetçi yapısını geliştirmesi, iş yapma ortamını iyileştirmesi, devletin birçok sektörden çekilmesini sağlayarak verimliliğin, büyümenin ve yatırım artışının önünü açması ile ülkemiz ekonomisine çok yönlü katkı sağlayacağı iddiaları ile gerçekleşen özelleştirmelerde, kamu varlıklarının satılmasından öte vatandaşa yansıyan bir fayda da oluşmamıştır. Ayrıca binlerce işçi işini kaybederken önemli iş alanları işçi almaz duruma düşürüldüğü için de işsizlik de artmıştır.

"KAMU FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ SONUCU OLUŞAN SORUNLAR BELİRLENİP ÇÖZÜMÜ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMALI"

Elde edilen gelirler de farklı alanlarda tüketildiği için hem kamu varlıkları değerinin altında satılmış hem de sağlanan gelirinin faydası, kamuda varlıklarının sağladığı fayda kadar dahi olmamıştır. Özelleştirme uygulamalarıyla özel sektöre devredilen kuruluşların kapanmasının yanında, yabancı sermaye ortaklı yeni yatırımlara dönüşmesi ile yabancıların eline geçmesinin de yolu açılmıştır. Bu bağlamda özelleştirilmeler ile sağlanan gelirlerin nasıl kullanıldığı, özelleşen fabrikaların mevcut durumları, kaçının yabancılara geçtiği ve kamunun devre dışı kaldığı alanlarda artan yüksek fiyatlar ile başta tarım olmak üzere oluşan sorunların belirlenip çözümü için Meclis araştırması açılmalıdır."