Oltu'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı

Misafir kirazında hasat vakti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesinde "Misafir Kirazları" olarak adlandırılan kirazlar yetişmeye başladı.

Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde yöre halkının "turfanda" ismini verdiği kirazlar yetişmeye başladı. Bahçelerde yetişen ilk kirazların misafirlere ikram edilmesi nedeniyle mahalleliler bu ilk hasada "misafir kirazı" diyor.

Geniş bir coğrafyaya ve farklı iklim özelliklerine sahip olan Erzurum'da yüksek kesimlerde kar eksik olmazken, 830 rakımdaki Ayvalı Mahallesinde meyveler yetişmeye başladı. Oltu Ayvalı Mahallesinden Harun Polat, "Bugün bahçemizdeki kirazlarımız yetişmeye başladı. Bütün misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. Bahçemizde ilk yetişen kirazlarımızı misafirlerimize ikram ediyoruz. 20 gün sonra yetişecek olan kirazlarımızı ise ekonomimize destek olsun diye satıyoruz. Herkesi beklerim. Herkes buyursun gelsin" dedi. Bahçeyi ziyaret eden Hakan Yeşilyurt, "Oltu Ayvalı Mahallesinde Harun Polat beyin bahçesine geldik. Bahçesinde yetişen ilk kirazlara misafir kirazı ismini vermiş. Gelip geçenlere ikram ediyor, bizde kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.