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Oltu Çayı'nda köpek kurtarma operasyonu

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Oltu Çayı'nda köpek kurtarma operasyonu Oltu Çayı'na düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Oltu Çayı'nda köpek kurtarma operasyonu

ERZURUM - Oltu Çayı'na düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Oltu ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı'na düşen köpek havlayarak adeta yardım istedi. Köpeğin mahsur olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini haberdar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir merdivenle Oltu Çayı kanalına inerek mahsur kalan köpeği boğazına ip bağlayıp çekerek kurtardı.

Oltulu Taksici Seyfettin Bulut, "Oltu Çayı'na köpek düştü, itfaiyeyi aradık geldi. Kurtardılar köpek özgürlüğüne kavuştu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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