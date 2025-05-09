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Ölmez Madencilik, Kapasitesini Artırmayı Hedefliyor

Ölmez Madencilik, Kapasitesini Artırmayı Hedefliyor
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Hakkari'de kurşun-çinko üretimi yapan Ölmez Madencilik, yeni projeleri ile üretim ve istihdam kapasitesini artırmayı planlıyor. Genel müdür Lain Anderson, modern tekniklerle üretim yapacaklarını ve sosyal sorumluluk projelerine de odaklanacaklarını açıkladı.

Hakkari'de kurşun-çinko üretimi yapan bölgenin en büyük şirketlerinden olan Ölmez Madencilik, hayata geçirmeyi planladığı projeyle kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyündeki tesiste düzenlenen toplantıda şirketin genel müdürü Avusturalyalı Lain Anderson, projenin kapsamıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Şirket olarak üretim ve istihdam kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarının olduğunu belirten Anderson, şirketin ilk zamanlardaki üretimi ile şimdiki üretimine ilişkin verileri paylaştı.

İlkel yöntemlere maden çıkarma işinin artık yerini modern tekniklere bıraktığına işaret eden Anderson, hayata geçirecekleri projeyle üretim kapasitelerini ve istihdamı artırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da faaliyetler yürütmeyi planladıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 30 yıl işlenebilecek potansiyele sahip kaynak tespit ettiklerini, yılda yaklaşık 250 bin ton kurşun-çinko ürettiklerini ifade eden Anderson, yaptıkları üretimin mevcut rezervin çok az bir kısmı olduğunu kaydetti.

Kurdukları akademi ile kalifiye eleman yetiştirdiklerini de sözlerine ekleyen Anderson, bir kütüphane kurma projelerinin de bulunduğunu, bundan birçok gencin yararlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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