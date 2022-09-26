Terör örgütü paçavralarını stada nasıl soktular? Amed Sportif-Bursaspor maçıyla ilgili İçişleri'nden açıklama geldi

TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif-Bursaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara tribünden yabancı cisimler atıldı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda tribünde de terör örgütüne ait paçavraların olduğu görüldü. Sosyal medyada TFF'ye maçı iptal etmesi yönünde çağrılar yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir." denildi.

Amed Sportif ile Bursaspor, TFF 2. Lig 6. haftasında Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda dün akşam karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi konuk ekip futbolcuları tribünlerden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Bursasporlu futbolculara tribünlerden yabancı madde atıldı. Tribünlerde ayrıca terör örgütüne ait paçavralar açıldı. Bunun üzerine devreye güvenlik güçleri girerken futbolcular polis korumasında soyunma odasına girdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yaşananların ardından Bursaspor taraftarı sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi ile paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme oturan etiket ile binlerce paylaşım yapıldı. Karşılaşmayı Amed Sportif, 31. dakikada Mehmet Aleeddinoğlu ve 50. dakikada Mansur Çalar'ın golleriyle 2-0 kazandı.

"AĞIR PROVOKASYON HEDEFLENMİŞ"

İçişleri Bakanlığınca Amed Sportif Faaliyetler ile Bursaspor arasında Diyarbakır'da oynanan olaylı maçla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşananlarla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."