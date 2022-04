OLAYLI MAÇIN ARDINDAN HER İKİ TAKIMIN YÖNETİCİ VE FUTBOLCULARI DARP RAPORU ALIP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Diyarbakır'da, Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 17'nci haftasında karşı karşıya gelen Amed Sportif Faaliyetleri ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncuları arasında yaşanan kavganın ardından, her iki takımın yönetici ve futbolcuları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Maç, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın 90+12'nci dakikasında taç atışı sırasında Diyarbakırlı oyuncu Fenerbahçeli oyuncuya saldırınca her iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Saha bir anda karışırken, tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Çevik kuvvet polisi sahaya girerek futbolcuları ayırdı. Futbolcular soyunma odasına yönlendirildi. Kavga sonrası her iki takımdan yaralanan yönetici ve futbolcular hastaneye gidip darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Maç, Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Olaylar sonrası maçın hakemi, her iki takımdan 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

YARDIMCI HOCANIN SAHAYA GİRMESİ OLAYI ALEVLENDİRDİ

Amed Sportif Faaliyetler Başkan Yardımcısı Ergin Başarı, penaltıya kadar maçta herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe heyetini ziyarete gittik. Kentte bulunan Diyarbakır Fenerbahçeliler Derneği de oradaydı. Tribünde Fenerbahçeli futbolseverler de vardı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Maalesef hakem penaltıyı verince maçın tansiyonu yükseldi. Saha içerisinde sporcular kendi arasında tartışmalar yaşadı. Yardımcı antrenör kırmızı kartla dışarıdaydı. Saha içerisine giriyor ve kadınlara küfrediyor. Saçından tutup çekiyor. Sonra ayırdık, buradan da güzel güzel gittiler. Fenerbahçe yönetiminden bizi arıyorlar 'burada esir kaldık' gibi. İncinen bileğimi bile Fenerbahçeli yöneticiler sardı. Erkek futbolunda da oluyor, taç kullanımı sırasında orada bir hocanın karışması sonucu kadınlar da saldırıyor. Kendi aralarında böyle tartışma yaşanıyor, olayın alevlenmesinin nedenlerinden biri de yardımcı hocanın sahaya girmesi. Kırmızı kartlı ve girmemesi gerekiyor ama giriyor. Erkek egemenliğine karşıyız ki o yüzden kadın takımımız var. Üzerine de ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bir haftadır maçın hazırlığını yapıyorduk. İyi mücadele ettik. Son dakika da verilen penaltının ardından çok üzüldük. Hakemleri de burada gerekli yerlere şikayet edeceğiz dedi.

10 KİŞİ BANA SALDIRDI

Fenerbahçeli kadın futbolcunun taç atışını kullandığı sırada müdahale eden ve kendisi de kavgada yaralanan Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Hevidar Ödüngit, skor 1-1'ken rakip takım oyuncularının çok sinirli olduğunu söyleyerek, Taç kullanmaya giderken tehdit etmeye başladılar. Hocaları henüz kırmızı kart yememişti. Bize karşı, biz sizi bu şekilde ağırlamadık gibi konuşmaya başladı. Sonra kadın hocaları hoş olmayan kelimeler kullandı. Ben dönüp size kötü davranmıyoruz dedim. Sonra orada 2 dakika falan bu konuşmalar yaşandı. Pozisyon devam etti ben taç kullandığım zaman her seferinde laf ediyorlardı. Hakem tarafından saçma sapan kararla penaltı verildi. Orada taç kullanılacaktı. Tekrar laf etmeye başladılar. Sonra ben gidince orada engel oldum, oyunu soğutmak için. Pozisyon almak için futbolcunun arkasına geçtim, engel olmaya çalıştım. Sonra ilk başta bir kişi geldi saçımı tutmak için. 5 ve 7 kişi oldu, çullandılar. Kadın ve erkek fark etmiyor hepsi geldi. Beni çekmeye çalıştılar diye konuştu. (DHA)