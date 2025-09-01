Oğuzlar'da 2. Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2. Oğuzlar Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Festivali düzenlendi.

Oğuzlar Kaymakamlığı, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar Kültür ve Kalkınma Derneğince organize edilen ve üç gün süren etkinliğe 20 ilden 85 paraşütçü, 120 kamp ve 60 motosiklet tutkunu ile doğaseverler katıldı.

Festivalde sporcular, Kızılırmak üzerine kurulu, Obruk Barajı manzaralı, 1450 rakımlı uçuş tescil belgeli Tekke Dağı'ndan atlayış gerçekleştirdi.

Obruk Barajı'nda yapılan kano yarışları ile sona eren festivalde, Tekke Dağı'nın baraj manzarası ve eşsiz doğasında kamp kuran sporcu ve vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerle güzel bir hafta sonu geçirdi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez düzenlenen festivalin coşkulu ve heyecanlı geçtiğini söyledi.

Festivale Türkiye'nin her tarafından farklı branşlarda sporcuların katıldığı, ilçede birlik ve beraberlik duygusunun tavan yaptığını belirten Cebeci, "İç Anadolu Bölgesinde ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Festivale gösterilen ilgiden memnunuz." dedi.

Yamaç Paraşütü Çorum il Temsilcisi Ali Karınlıoğlu da, festivali Türkiye'nin her yerinden gelen sporcularla birlikte gerçekleştirdiklerini, Oğuzlar'ın doğa sporları için iyi bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

İlçede ikinci kez düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Karınlıoğlu, "Su sporları, kano, dağcılık, motorkros, offroad gibi bütün sporları barındıran bir festivale imzamızı attık. Burada bütün sporları yapabileceğimiz yer olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Akşehir'den festivale katılan yamaç paraşütü pilotu Venüs Vançin ise Oğuzlar'ı beğendiğini belirterek, "Yaklaşık üç sezondur Karadeniz'de ticari uçuyorum. Buraya geldik. Çok güzel. En sevdiğim yerlerden biri oldu diyebilirim. Gerek doğası, gerekse güzel insanları, çok memnun kaldık. Uçuşlar da gayet keyifliydi, katılım yüksekti." ifadelerini kullandı.