Oğuz Kerim Hoşfikirer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oğuz Kerim Hoşfikirer Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kerim Hoşfikirer, Adana'da hayatını kaybetti. Cenaze töreni TSYD Adana Şubesi'nde yapıldı ve Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da vefat eden eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Şube Başkanı Oğuz Kerim Hoşfikirer'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında yaşamını yitiren Hoşfikirer için TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Hoşfikirer'in cenazesi, törenin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Hoşfikirer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çınar, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
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