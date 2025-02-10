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Öğretmenlerin ek ders ücretlerine yeni düzenleme

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Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı. Öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı. Öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.

ARTIRIM ORANI YÜKSEKTEN BAŞLAYARAK ÖDENECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6'ncı maddesine, "657 sayılı Kanun'un 176'ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir" fıkrası eklendi.

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine yeni düzenleme
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Kara:

arkadaş öğretmenler haftada 40 saat derse girdikten sonra ek ders alsınlar yoksa 15 saat üstüne ek ders saçma

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