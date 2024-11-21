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Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerin Sorunlarına Dikkat Çekildi

Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerin Sorunlarına Dikkat Çekildi
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Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Samsun'da basın açıklaması yaparak öğretmenlerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Öğretici, öğretmenlerin düşük maaş, maddi sıkıntılar ve statü ayrımcılığı gibi problemlerle boğuştuğunu vurguladı.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Samsun'un Havza ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Öğretici, Mehmetçik Meydanı'nda yaptığı açıklamada, bir 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde daha öğretmenlerin sorunlarla boğuştuğunu üzülerek gözlemlediklerini söyledi.

Her koşulda ülkesine, milletine hizmet etmeyi onur sayan, ülkenin geleceğinde sorumluluk sahibi öğretmenlerin en düşük maaş alan memur statüsünde olmasının öğretmene verilen değeri gösterdiğini ifade eden Öğretici, "Ülkenin ve yeni neslin geleceği için ömür harcayan öğretmenlerimiz tükenmişlik duygusu yaşamaktadır. Sendikamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı anket sonuçları göstermiştir ki öğretmenlerimiz kredi kartı borcu altında yaşamaya çalışmaktadır. Öğretmenler atamadan yer değiştirmede yaşadıkları sıkıntıya, şiddete ve mobinge maruz kalmaya, öğretmenler odasında statü ayrımcılığına ve daha bir çok konuya çözüm bekliyor." dedi.

Taleplerini aktaran Öğretici, "Öğretmene verilen değer ülkenin geleceğine verilen değerdir. Öğretmenlerimiz ellerindeki tebeşiri sınıflarında ders anlatırken kullanır. Bugün de burada tebeşirlerini bu öğretmen meydanına atarak yaşadıkları sorunlara tepki veriyorlar." diye konuştu.

Öğretmenler, daha sonra ellerindeki tebeşirleri meydana attı. Meydana ayrıca, taleplerin yazıldığı kara tahta yerleştirildi.

Açıklamaya sendikanın genel başkan yardımcıları Timur Yılmaz, Nihat Örs, Mehmet Ali Coşgun, Havza temsilcisi Zafer Yaşar Turap ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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