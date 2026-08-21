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ORKÖY'den 3,3 Milyar Liralık Köylü Desteği

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Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) destekleri kapsamında 2026'da 3,3 milyar lira bütçeyle 11 bin 325 orman köylüsü hanesi ve kooperatife destek verilecek. Bu yıl 5 bin 345 haneye 1,9 milyar lira aktarıldı, ayrıca su tankeri ve havza projeleriyle kırsal kalkınma hedefleniyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteklerinin ormanların korunması ve yangınlarla mücadelede toplumun etkinliğinin artırılması amacıyla da kullanıldığını belirterek, "2026 yılı çalışma programı kapsamında 3,3 milyar liralık bütçeyle 11 bin 325 orman köylüsü hanesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin desteklenmesi planlanıyor." dedi.

Karacabey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen ORKÖY çalışmalarının kapsamı genişletilerek sürdürüldüğünü söyledi.

ORKÖY desteklerinin, orman köylülerinin yalnızca yaşam koşullarının iyileştirilmesine değil, aynı zamanda üretim ve gelir getirici faaliyetlerin artırılmasına da katkı sağladığına işaret eden Karacabey, "ORKÖY destekleri aynı zamanda ormanların korunması ve yangınlarla mücadelede toplumun etkinliğinin artırılması amacıyla da kullanılıyor. Yılın başından bugüne kadar 5 bin 345 haneye toplam 1 milyar 933 milyon liralık ödenek aktarıldı. 2026 yılı çalışma programı kapsamında 3,3 milyar liralık bütçeyle 11 bin 325 orman köylüsü hanesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin desteklenmesi de planlanıyor. Ayrıca, 202 orman köyünde 667 vatandaşa toplam 118,5 milyon lira bütçeli su püskürtme tankeri desteği verilmesini hedefliyoruz." dedi.

Karacabey, uluslararası işbirlikleriyle yürütülen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi, İklime Dirençli Ormancılık Projesi ve Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi gibi dış kaynaklı havza projeleriyle de iklime dirençli kırsal yaşamın desteklenmesi, doğal kaynakların korunması ve kırsal bölgelerin ekonomik dayanıklılığının artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Desteklerin yüzde 20'si hibe

Bu çerçevede, Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin orman köyünde yaşayan 7 milyon civarındaki vatandaşın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayan desteklerin yüzde 20'si geri ödemesiz hibe, yüzde 80'i ise faizsiz kredi olarak sağlanıyor.

Süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi hayvancılığı, fenni arıcılık ve tıbbi aromatik bitki üretimi gibi projelerle kırsal kesimde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Bunun yanında, mikro kredi, mantolama, kat kaloriferi, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri, şebekeye bağlı çatı tipi güneş enerjisi sistemleri, karavan ve tomruk soyma makinesi gibi farklı alanlardaki desteklerle hem hane ekonomilerine katkı sağlanıyor hem de kırsal bölgelerde üretim kapasitesinin artırılması destekleniyor.

Kaynak: AA
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