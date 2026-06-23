Of'ta futbol turnuvası başladı

Trabzon'un Of ilçesinde "Bizim Uşaklar Futbol Şenliği 2026" turnuvası başladı.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında başlayan turnuvaya 11 takım katıldı.

Her takımın 4 maç oynayacağı organizasyonda ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek. 3 ile 10. sıradaki takımlar ise play-off oynayacak.

Turnuvada dereceye giren takımlara para ödülü verilecek.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, turnuvanın kazasız, belasız ve sportmence geçmesini temenni ederek, takımlara başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından turnuvanın ilk maçı gerçekleştirildi.