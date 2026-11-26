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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Otomatik şok cihazları ani kalp durmalarında güvenli müdahale imkanı sunuyor

Kalp ritmini analiz ederek yalnızca gerekli durumlarda elektroşok uygulayan OED cihazları, sesli ve görsel komutlarıyla vatandaşları adım adım yönlendirerek sağlık ekipleri gelene kadar hastaya müdahale edilmesini sağlıyor

Paramedik Nazlı Gül Canıtez: "OED kullanmak için sağlık çalışanı olmanız gerekmez. Cihaz sesli ve görsel komutlarıyla kullanıcıyı adım adım yönlendirir. Yanlış şok verilmesini önleyecek güvenlik sistemlerine sahiptir. OED, göğse takılan pedler sayesinde hastanın kalp ritmini analiz eder. Şok verilmesi gereken ritmi algıladığında ilk yardımcıyı uyarır ve şoku uygular"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- COP31'de uzlaşıya yanaşmayan AB, kendi iklim politikalarında esnekliğe gidiyor

AB'nin hazırlanan nihai uzlaşı metnini reddetmesi, COP31'de kapsamlı bir siyasi anlaşma sağlanamamasında etkili oldu

Enerji krizi nedeniyle fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda kendi politikalarında esnekliğe giden AB'nin uluslararası iklim müzakerelerinde katı tutum sergilemesi, Birliğin iklim politikalarına yaklaşımının sorgulanmasına yol açtı

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

3- Küresel havacılık şirketlerinin karı artan jet yakıtı fiyatlarıyla eridi

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle yükselen jet yakıtı faturaları, hava yolu şirketlerini bilet fiyatlarını artırmaya ve kapasite planlarını daraltmaya yöneltti

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında özellikle yakıt riskini sigortalamayan ABD'li şirketler sert kar kayıpları ve zarar açıklarken yüksek bilet fiyatları ve koruma stratejileriyle direnen Avrupalı taşıyıcılar ise karlılığını korumaya çalıştı

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

4- Küresel büyüme endişeleri ve artan arz beklentileriyle platin yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyesine indi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Platin tarafındaki düşüşün en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında küresel büyümeye yönelik endişeler"

"ABD ile Rusya'nın yakınlaşması platin tarafında arz beklentilerini artırmış durumda ve bunlar fiyatların geri çekilmesine yol açıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Yapay zeka sistemlerinin gelişimi, bellek teknolojilerine yönelik ihtiyacı artırıyor

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, kullanıcıların kişisel bilgisayarlarında yüksek miktarda RAM bulundurmaması gerektiğini belirten açıklaması, bellek teknolojilerinin kullanımına ilişkin tartışma yarattı

Duke Üniversitesinden Prof. Yiran Chen: "Yapay zeka modellerini kişisel bilgisayarlarda çalıştırmak, yapay zeka teknolojisini demokratikleştirmenin bir yolu"

(Şilan Turp/Ankara)

6- Mali Maarif Okulları, Nijer Nehri üzerindeki ada okulunda Türkçe öğretiyor

(Fatma Esma Arslan Özdel/Bamako) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Apartman ve sitelerin 2027 yılı aidatları için enerji maliyeti uyarısı

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Enerji giderleri özellikle merkezi ısıtma sistemlerine sahip, ortak kullanım alanları geniş ve teknik donanımı yoğun yapılarda önemli bir maliyet unsuru. Apartman ve site yönetimlerinin önceki yılın giderlerine belirli bir artış oranı uygulayarak bütçe hazırlamaları, yıl içerisinde mali açıdan yetersiz kalmalarına neden olabilir"

"Gerçekçi verilere dayanmayan işletme bütçeleri, yıl içerisinde ek aidat taleplerine, ödeme güçlüklerine ve hizmet kalitesinin düşmesine yol açabilir"

(Mertkan Oruç/Ankara)

8- Kasımpaşa CEO'su Kazancı'ya göre A Milli Takım, yeniden ayağa kalkabilecek güçte:

"Milli takımın Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle katılacağını düşünüyorum"

"Bu lig, 500 milyon doları daha önce gördü. Bu çok da sürreal bir beklenti değil"

"İyi futbol için iyi zemin lazım, iyi futbolcu lazım"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- ITTF Başkanı Sörling'den Türkiye'nin spor organizasyonu düzenleme kabiliyetine övgü:

"Burada en etkileyici olan şey Türkiye'nin sporda her kategori için faaliyet düzenleme kabiliyetine sahip olması. Türkiye, gençlerden veteranlara kadar her kategoride bunu başarabiliyor"

"Türkiye için Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak, 2027 Avrupa Oyunları hazırlıkları kapsamında çok önemli olacak"

(Can Öcal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA