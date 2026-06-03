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Oecd: Küresel Ekonomik Büyüme 2026'da Yüzde 2,8'e Gerileyecek

Oecd: Küresel Ekonomik Büyüme 2026'da Yüzde 2,8'e Gerileyecek
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OECD, 2025'te yüzde 3,4 olan küresel ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,8'e düşeceğini, 2027'de ise yüzde 3,1'e yükseleceğini öngördü.

ÇEKİM LİSTESİ

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2025'te yüzde 3,4 olan küresel ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,8'e gerileyeceğini, 2027'de ise yeniden yüzde 3,1'e yükseleceğini öngörüyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çarşamba günü yayımladığı son Ekonomik Görünüm raporunda, 2025'te yüzde 3,4 olan küresel ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,8'e gerileyeceğini, 2027'de ise yeniden yüzde 3,1'e yükseleceğini öngörüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua
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