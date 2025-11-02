Haberler

ODTÜ Öğrencilerinden Hatay'da Mandalina Hasadı

ODTÜ Öğrencilerinden Hatay'da Mandalina Hasadı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında, ODTÜ öğrencileri Hatay'da mandalina hasadına katılarak çiftçilere destek oldu. Etkinlikte öğrenciler, tarım uygulamalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'ı ziyaret eden öğrenciler, çiftçilerle mandalina topladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) 30 öğrenci, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde mandalina hasadına katıldı.

Bakanlığın Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş'un eşlik ettiği gençler, ürün toplayan çiftçilere destek oldu.

Akkuş, gazetecilere, etkinliğin "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin hasada gönüllü katıldığını belirten Akkuş, "Gençlerimizin mandalinanın, narenciyenin nasıl toplandığını yerinde görmelerini istedik. Hem tarımı yakından tanıyorlar hem de bölge halkıyla etkileşim içinde bulunarak gönüllülük ruhunu yaşıyorlar." diye konuştu.

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Araştırma Görevlisi Leyla Alakan, öğrencilerin tarım uygulamalarını yerinde görüp deneyimlediğini anlattı.

İşletme Bölümü öğrencilerinden Rümeysa Kurt ve Nisa Nil Aydoğan da dalından topladıkları mandalinaları tatma imkanı bulduklarını kaydetti.

Hasadın ardından öğrenciler, Dörtyol İlk Kurşun Müzesi'ni gezdi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
