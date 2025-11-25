Haberler

ODTÜ, 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu Tanıtıyor

Güncelleme:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin derin teknoloji alanlarındaki inovasyon kapasitesini artırmayı hedefleyen ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu tanıtacak. Açılış etkinliği 27 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üniversite bünyesinde kurulan ilk süreklilik (endowment) fonu olan ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu tanıtacak. 'ODTÜ 70'inci Yıl: Geleceğe Birlikte Açılış Etkinliği', 27 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye'nin derin teknoloji alanlarındaki inovasyon kapasitesini değerlendirip küresel liderlik hedefleyen erken aşama ve büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine sabırlı ve disiplinli finansman sağlamayı amaçlıyor. Fon yapısı, yatırım stratejisi ve yarattığı model itibariyle Türkiye'de öncü bir rol üstleniyor.

Bağış ve yatırım gelirlerini aynı çatı altında birleştiren fon, yapacağı yatırımların çıkışlarından elde edeceği getirinin yüzde 20'sini ODTÜ Geliştirme Vakfı'na aktaracak. Bu yönüyle ODTÜ70, Türkiye'de üniversite sürdürülebilirliği için tasarlanmış ilk model olma özelliğini taşıyor. Fon, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. iş birliğiyle yönetiliyor ve 70 milyon dolar hedef büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor.

Fonun yatırım odağı, yüzde 70 ODTÜ ekosistemi girişimleri, yüzde 30 stratejik fırsatlar olarak belirlendi. Öncelikli alanlar arasında yapay zeka, ileri malzemeler, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, savunma, mobilite ve iklim teknolojileri bulunuyor. ODTÜ70, üniversitenin bilgi birikimi, mezun ağı ve girişimcilik ekosistemini bir araya getirerek yerli teknoloji girişimlerinin küresel pazarlara açılmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Açılış etkinliği, 27 Kasım Perşembe saat 16: 00'da Beşiktaş'ta bulunan İş Kuleleri'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında ODTÜ70'in vizyonu, hedefleri ve Türkiye'nin teknoloji ekosistemine sağlayacağı katkılar detaylı biçimde kamuoyuyla paylaşılacak.

